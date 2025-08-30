Procuraduría pide identificar y judicializar a responsables de muerte de Valeria Afanador

La Procuraduría General de la Nación expresó su solidaridad a la familia de Valeria Afanador luego de que su cuerpo fuera encontrado en la tarde de este viernes 29 de agosto en el sector de Río Frío en Cajicá (Cundinamarca).

El ente de control pidió que sean identificados y judicializados todos los responsables de la desaparición y muerte de la menor de edad.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional que avance de manera célere en las investigaciones, que permitan esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales se dieron estos lamentables hechos”, señaló el ente de control.

El Ministerio Público asimismo reiteró la necesidad de fortalecer la prevención y erradicación de riesgos de violencia en los ambientes escolares.

“Los espacios educativos deben cumplir su rol de entorno protector; la familia y la sociedad deben ser verdaderos agentes de protección y denunciar cualquier hecho que atente contra la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes”, concluyó.