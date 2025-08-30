¿Qué sigue en el caso Valeria Afanador tras hallar el cuerpo? Gobernador Jorge Rey respondió

Este viernes, 29 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta de X anunció que fue encontrado el cuerpo de Valeria Afanador, la menor de edad que se encontraba desaparecida desde el 12 de agosto.

Es por esto que el gobernador pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio más detalles de la muerte de la menor.

De acuerdo con Rey, alrededor de las 3:00 de la tarde se recibió una llamada de un campesino, en ese momento los organismos de respuesta junto con la Fiscalía llegaron al sitio donde y fue hallado el cuerpo de Valeria Afanador.

“Ya se hizo la inspección del cadáver y el cuerpo se encuentra en camino a Bogotá para adelantar el proceso de necropsia y establecer su causa de muerte”, mencionó.

¿Hay responsabilidad del colegio?

El gobernador de Cundinamarca mencionó que lo fáctico es que Valeria salió del colegio. “Esto debe ser investigado, sin importar de la forma en la que lo hizo”.

Por otra parte, aseguró que durante muchos días las autoridades estuvieron recorriendo el corredor donde fue hallada Valeria, “no obstante nadie advirtió el cuerpo”.