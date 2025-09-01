Medicina Legal confirma que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento
La menor permaneció durante 18 días desaparecida y su cadáver fue hallado el pasado viernes 29 de agosto, en el Río Frío, a 350 metros del colegio.
Valeria Afanador. Foto: Gobernación de Cundinamarca
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de la muerte de la menor Valeria Afanador, de 10 años, fue por sumersión por ahogamiento.
La niña permaneció 18 días desaparecida y su cadáver fue hallado el pasado viernes, 29 de agosto, en el sector conocido como Fagua, en el río Frío, zona rural del municipio de Cajicá.
El cuerpo fue encontrado a 346 metros de distancia del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras la alerta de un campesino a las autoridades.
Palabras del padre de Valeria Afanador
