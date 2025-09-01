Con multitudinaria caravana despidieron a Valeria Afanador en Cajicá

Con una caravana, acompañada de cientos de personas que llevaban globos y carteles, este domingo, 31 de agosto, habitantes, familiares y conocidos despidieron a Valeria Afanador, la menor de edad que desapareció durante de 18 días y fue encontrada sin vida en el río Frío en el municipio de Cajicá.

“Estuvimos acompañando en Cajicá a la familia de Valeria en su último adiós. Queda el recuerdo de su nobleza y amorosa actitud permanente; así la mantienen viva en la memoria sus padres y conocidos”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien acompañó la despedida.

Además, mencionó que “una luz que no se apaga será su recuerdo. Que dios les dé a sus padres y hermanitos paz en su corazón y alma. Que pronto conozcamos la verdad sobre la desaparición y pérdida de Valeria, y que la justicia traiga consuelo y esperanza en medio del dolor”.

Por ahora, la defensa de la familia de la niña de 10 años, pidió justicia y el pronto esclarecimiento de los hechos que llevaron a la fatal muerte de la menor.