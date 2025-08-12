El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué el cuerpo del senador Miguel Uribe fue llevado a Medicina Legal?

Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, habló en W Sin Carreta sobre el procedimiento que se llevó a cabo con el cuerpo del senador Miguel Uribe tras la confirmación de su muerte.

¿Por qué el cuerpo de Miguel Uribe fue llevado a Medicina Legal?

Según el exdirector de Medicina Legal, en Colombia existen dos decretos (el 786 de 1990 y el 780 de 2016) los cuales indican la obligatoriedad de las autopsias en todas las muertes que no sean naturales. En el caso del senador Miguel Uribe se trata de una muerte violenta, es por lo que es necesario hacer la necropsia.

Asimismo, los resultados que obtenga Medicina Legal, junto con la historia médica de la Fundación Santa Fe, harán parte de la investigación judicial.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ¿Por qué el cuerpo del senador Miguel Uribe fue llevado a Medicina Legal? 03:33 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo aquí: