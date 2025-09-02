Abren proceso administrativo contra colegio del que desapareció Valeria Afanador en Cajicá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que la administración departamental adelanta un proceso administrativo contra el Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio del que desapareció Valeria Afanador el pasado 12 de agosto.

“Por nuestra parte, continuaremos con el proceso administrativo sancionatorio que cursa en la Secretaría de Educación del Departamento contra la institución educativa, el cual busca determinar las presuntas deficiencias en la prestación del servicio educativo, que habrían podido llevar a esta lamentable situación”, dijo Rey.

Y agregó, “El hecho de que Valeria haya logrado salir del colegio por sus propios medios, o inducida por algún tercero, atravesando un cerramiento metálico y, de esa manera, acercarse a un río y exponer su vida, debe seguir siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes”.

Entretanto, Rey reiteró sus condolencias a la familia Afanador tras conocerse el dictamen de Medicina Legal que reveló las causas de la muerte de Valeria Afandor.

“Acabamos de conocer los resultados preliminares del procedimiento médico-legal practicado por Medicina Legal al cuerpo de Valeria Afanador. Estos determinan que la causa de su fallecimiento correspondería a un ahogamiento, el cual se aproxima, en la fecha, a la de su desaparición. A los padres de Valeria les reiteramos nuestras condolencias, apoyo y solidaridad”, concluyó.