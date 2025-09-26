Bolívar, Pizarro y Muhamad se bajan de su aspiración a la Presidencia y respaldarán a Iván Cepeda

El Pacto Histórico definió que sí realizarán consulta presidencial interna el próximo 26 de octubre y que solo participarán tres precandidatos:

Iván Cepeda.

Daniel Quintero.

Carolina Corcho.

Los tres quedarían inscritos este 26 de septiembre ante la Registraduría para participar en ese proceso de elección del candidato único.

Al tiempo, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS); la senadora María José Pizarro; y la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunciaron que declinarán de su aspiración presidencial para unirse a la campaña de Iván Cepeda.

Bolívar aseguró que su decisión se basa en que no respaldará a Daniel Quintero si llegase a ganar: “Hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y no puedo verme obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, con muchas incoherencias y sombras”, dijo, en referencia a la imputación que enfrenta Quintero.

Por su parte, la senadora María José Pizarro aseguró que tuvo que tomar la decisión ante “los reiterados sabotajes a la democracia por parte del Consejo Nacional Electoral”. La W conoció que, en cambio, será cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado de la República.

Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló: “Apoyo la precandidatura de Iván Cepeda a la Presidencia. Con mucho orgullo, vamos a ganar una representación ética y lucha frontal contra la corrupción y el autoritarismo. Con Cepeda fortalecemos este proyecto”, dijo.