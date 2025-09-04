Actualidad

CNE aprueba personería jurídica de partido Progresistas, de María José Pizarro, pero con condiciones

La autoridad electoral dio luz verde al nacimiento de esa colectividad, pero sólo se hará efectiva cuando concluyan investigaciones contra el partido Mais.

María José Pizarro. Foto: Colprensa-Mariano Vimos.

María José Pizarro. Foto: Colprensa-Mariano Vimos. / Mariano Vimos

El Consejo Nacional Electoral aprueba la personería jurídica del partido Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro, aunque con condiciones. Se hará efectiva cuando concluyan investigaciones pendientes contra el partido Mais, al cual pertenecían.

Noticia en desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad