CNE aprueba personería jurídica de partido Progresistas, de María José Pizarro, pero con condiciones
La autoridad electoral dio luz verde al nacimiento de esa colectividad, pero sólo se hará efectiva cuando concluyan investigaciones contra el partido Mais.
El Consejo Nacional Electoral aprueba la personería jurídica del partido Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro, aunque con condiciones. Se hará efectiva cuando concluyan investigaciones pendientes contra el partido Mais, al cual pertenecían.
Noticia en desarrollo.