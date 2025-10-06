“Indemnización y cárcel” pide Petro para quienes detuvieron a colombianas que iban rumbo a Gaza

El presidente Gustavo Petro condenó la detención de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos ciudadanas colombianas que viajaban en la embarcación HIO de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Palestina y la cual fue detenida por las fuerzas de Israel.

Al respecto, el mandatario aseguró que el Gobierno de Benjamín Netanyahu cometió crimen internacional luego de haber interceptado la embarcación en aguas internacionales.

Por eso, el presidente Petro fue enfático en decir que Colombia “pondrá las demandas internacionales como víctima y exigirá indemnizaciones y cárcel a quienes cometieron el crimen en aguas internacionales”.

El pronunciamiento del presidente de la República se suma al de la Cancillería colombiana, que confirmó que Bedoya y Barreto serán liberadas en las próximas horas.

“Gracias a las gestiones diplomáticas lideradas por el cónsul Carlos Piñeros en Tel Aviv, bajo la dirección de la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, el Consulado de Colombia acompañó a nuestras compatriotas en todo momento y verificó que se respetaran sus derechos durante la detención”, señaló la Cancillería.

En coordinación entre Bogotá, Tel Aviv e instituciones internacionales, se lograron los acuerdos necesarios con las autoridades de Israel y Jordania para permitir el traslado de las colombianas hacia territorio jordano.

“Allí serán recibidas por el equipo consular colombiano. Una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en la región, donde reside actualmente”, agregó la información.

