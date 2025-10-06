Uribe calificó de “miserable” compulsa de copias que pide investigarlo por homicidios en Antioquia

En el mismo fallo que se condenó al exsubdirector del antiguo DAS, José Miguel Narváez, la jueza encargada del caso compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe Vélez. El exmandatario reaccionó a la decisión.

En contexto: Jueza pide investigar al expresidente Álvaro Uribe y su hermano por homicidios en Antioquia en 1998

Según el fallo, los hermanos Uribe serán investigados como presuntos determinadores del homicidio de Jorge Eduardo Umaña y Jesús María Valle, defensores de derechos humanos asesinados en Antioquia en los años 90. Esto, mientras Uribe era gobernador de Antioquia.

Ante la decisión judicial, el expresidente Uribe reaccionó en su cuenta de X y rechazó la compulsa de copias, a la que calificó como “miserable (…) por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”, señaló Uribe.

Punto y aparte, Uribe citó apartados del interrogatorio, al que previamente señaló como “fantasioso”:

“Preguntado: Se enteró usted porque razón o cual era el móvil por el cual se quería dar muerte a estas personas, es decir a los doctores Umaña y Valle y Garzón. Contestó: porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”.

De otro lado, Uribe se defiende haciendo referencia también a la sentencia de la Corte IDH en la que se determinó que el Estado colombiano fue responsable de graves violaciones de derechos humanos en la época, pero en la que no se responsabilizó a ninguna autoridad, o en su contra cuando fue gobernador de Antioquia.

