Jueza pide investigar al expresidente Uribe y su hermano por homicidios en Antioquia en 1998

En el mismo fallo que condenó al exsubdirector del antiguo DAS, José Miguel Narváez, la jueza Claudia Marcela Castro pidió compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, como presuntos determinadores del homicidio de Jorge Eduardo Umaña y Jesús María Valle.

Noticia en desarrollo...