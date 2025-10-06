Judicial

Jueza pide investigar al expresidente Uribe y su hermano por homicidios en Antioquia en 1998

La jueza Claudia Marcela Castro compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, como presuntos determinadores del homicidio de Jorge Eduardo Umaña y Jesús María Valle.

Santiago Uribe y Álvaro Uribe. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera) / (Colprensa - Camila Díaz)

En el mismo fallo que condenó al exsubdirector del antiguo DAS, José Miguel Narváez, la jueza Claudia Marcela Castro pidió compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, como presuntos determinadores del homicidio de Jorge Eduardo Umaña y Jesús María Valle.

Noticia en desarrollo...

