Fiscalía acusó al exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo de dos presuntos delitos

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Santa Marta, y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Según lo manifestado por el ente de control, los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en el trámite y celebración del contrato que tenía por objeto la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira.

El contrato tenía un plazo inicial de dos meses y tres días, un término abiertamente insuficiente para ejecutar un proyecto de la magnitud prevista. Esto generó cinco prórrogas contractuales, que sumaron 525 días adicionales para culminar las obras.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de probables anomalías en el trámite del proceso contractual, entre estas, ausencia de estudios previos, idóneos, falta de licencia de construcción.

De igual manera, se identificó un presunto desfase presupuestal y sobrecostos. El valor inicial del contrato fue de $2.682’393.503 y se adicionaron $1.340’536.123, al parecer, sin soportes técnicos ni estudios de mercado, desconociendo los principios de economía y responsabilidad.

Esto ubicó el costo total del proyecto en $4.022.929.626 y habría ocasionado un detrimento patrimonial por $690’951.949.

La audiencia preparatoria de juicio contra el exalcalde de Santa Marta comenzará el próximo 3 de diciembre del año en curso.