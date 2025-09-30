Fiscalía investigará presunta irregularidad en maestría del rector de la Uniautónoma. Foto: Universidad Autónoma del Caribe/ Fiscalía General de la Nación.

A través de un oficio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, el Ministerio de Educación dio a conocer que, solicitará a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes sobre el presunto título de maestría falso del rector de la Universidad Autónoma del Caribe.

Se trata de Jorge Senior Martínez, quien ocupa el cargo desde 2024.

La entidad indagará la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público, debido a que, al parecer, Senior no recibió su grado como magister, pese a figurar con el título en su hoja de vida.

La situación generaría un incumplimiento a los requisitos para ocupar el cargo de rector, según lo contemplado en el Estatuto General de la universidad.

La información se conoció después de que el Ministerio requiriera al rector por los hechos, y el mismo confirmara que, se trató de una “imprecisión” debido a que no había actualizado su información.

Asimismo, indicó que, aunque culminó académicamente, por motivos administrativos no le fue posible graduarse.

