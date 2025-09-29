Procuraduría abre indagación por fiesta en la cárcel El Bosque de Barranquilla

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios indeterminados adscritos a la Penitenciaría de Mediana Seguridad y Carcelaria de Barranquilla ‘El Bosque’, después de que se conocieran las denuncias sobre la realización de una fiesta con música y bebidas alcohólicas en el pabellón B del penal.

El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana, en el marco de la celebración de Amor y Amistad.

En el episodio, los privados de la Libertad habrían protagonizado una celebración con música a alto volumen y consumo de cervezas.

El hecho, aparentemente, habría sido autorizado por integrantes de una estructura criminal.

Por la situación, desde la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico ordenaron una inspección a las instalaciones del establecimiento.

Asimismo, indicaron que se solicitará información a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC), para determinar la individualización e identificación de responsables de lo sucedido.

La situación habría tenido lugar el pasado 20 de septiembre de 2025, y según se conoció, la celebración estuvo integrada por señalados miembros del grupo criminal ‘Los Costeños’.