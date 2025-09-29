Procuraduría abre indagación por fiesta en la cárcel El Bosque de Barranquilla
El ente de control indaga la presunta violación al régimen carcelario tras denuncias sobre el ingreso de elementos prohibidos en el pabellón B durante una celebración de Amor y Amistad de los privados de la libertad.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios indeterminados adscritos a la Penitenciaría de Mediana Seguridad y Carcelaria de Barranquilla ‘El Bosque’, después de que se conocieran las denuncias sobre la realización de una fiesta con música y bebidas alcohólicas en el pabellón B del penal.
El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana, en el marco de la celebración de Amor y Amistad.
En el episodio, los privados de la Libertad habrían protagonizado una celebración con música a alto volumen y consumo de cervezas.
Le puede interesar
El hecho, aparentemente, habría sido autorizado por integrantes de una estructura criminal.
Por la situación, desde la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico ordenaron una inspección a las instalaciones del establecimiento.
Asimismo, indicaron que se solicitará información a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC), para determinar la individualización e identificación de responsables de lo sucedido.
La situación habría tenido lugar el pasado 20 de septiembre de 2025, y según se conoció, la celebración estuvo integrada por señalados miembros del grupo criminal ‘Los Costeños’.