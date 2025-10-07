Sindicatos en el Magdalena lideran plantón en solidaridad con el pueblo Palestino

Santa Marta

Diferentes centrales obreras en Santa Marta, se sumaron a la convocatoria a movilizaciones en favor del pueblo palestino de Gaza, convocada por el Gobierno Nacional por el segundo aniversario de la guerra entre Israel y Hamás.

El encuentro tuvo lugar en la sede del SENA comercial, donde cientos de simpatizantes manifestaron su apoyo al pueblo palestino e hicieron un llamado a los organismos internacionales para que cese la violencia y entre todos se unan para conseguir la paz.

Es de recordar que el presidente de la República, Gustavo Petro, invitó a la marcha pro-Palestina que se realizará de manera simultánea en diferentes ciudades del país. El mandatario indicó que se prestará la seguridad a la Embajada de los Estados Unidos y pidió a los manifestantes movilizarse pacíficamente.