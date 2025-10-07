Regiones

Sindicatos en el Magdalena lideran plantón en solidaridad con el pueblo Palestino

El encuentro busca generar conciencia en todo el país sobre la situación ocurrida, así como hacer un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas frente al conflicto en la Franja de Gaza.

Sindicatos en el Magdalena lideran plantón en solidaridad con el pueblo Palestino

Santa Marta

Diferentes centrales obreras en Santa Marta, se sumaron a la convocatoria a movilizaciones en favor del pueblo palestino de Gaza, convocada por el Gobierno Nacional por el segundo aniversario de la guerra entre Israel y Hamás.

El encuentro tuvo lugar en la sede del SENA comercial, donde cientos de simpatizantes manifestaron su apoyo al pueblo palestino e hicieron un llamado a los organismos internacionales para que cese la violencia y entre todos se unan para conseguir la paz.

Le puede interesar:

Dos años después, W Radio volvió al lugar de la tragedia del 7 de octubre de 2023 en Israel

Es de recordar que el presidente de la República, Gustavo Petro, invitó a la marcha pro-Palestina que se realizará de manera simultánea en diferentes ciudades del país. El mandatario indicó que se prestará la seguridad a la Embajada de los Estados Unidos y pidió a los manifestantes movilizarse pacíficamente.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad