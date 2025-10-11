Universidad Nacional denunció que MinEducación ingresó al campus pese a orden de desalojo

Bogotá

Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional, denunció que el ministro de Educación, Daniel Rojas, ingresó al campus mientras acompañaba una manifestación.

“Tal decisión constituye un hecho inaceptable que desconoce la autonomía universitaria y, en consecuencia, me lleva a expresar mi voz de protesta”, afirmó el rector Múnera al rechazar estos hechos.

La Universidad también se pronunció a través de un comunicado oficial en el que explicó que, tras la solicitud de 13 procesos del movimiento estudiantil, se autorizó la realización del acto de cierre de la jornada de movilización en defensa de la educación superior pública dentro del campus universitario.

El comunicado dice lo siguiente:

“Hoy, 10 de octubre de 2025, en horas de la mañana, como se informó en el Comunicado Conjunto No. 05, tuvimos conocimiento de una amenaza que podría poner en riesgo la integridad de las personas que habitan el campus. Por esta razón, se dio la orden de desalojo, la cual fue informada a los organizadores del evento, quienes decidieron mantener su movilización y realizar el acto programado en la Ciudad Universitaria”.

La Universidad enfatizó que, a pesar de dicha orden, el ministro de Educación ingresó al campus mientras acompañaba la manifestación.

Finalmente, el rector Múnera exigió respeto al ministro de Educación, recordando la importancia y el significado de la Universidad Nacional de Colombia para el país.

Escuche W Radio en vivo: