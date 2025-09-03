Rector de la U. Nacional asegura que respetará el fallo del Consejo de Estado sobre su continuidad

La Universidad Nacional de Colombia hizo un llamado a su comunidad académica para que prevalezca el respeto frente a las decisiones que adoptará el Consejo de Estado en los próximos días sobre las demandas de nulidad presentadas contra la designación de sus rectores.

Actualmente, cursan dos procesos: uno contra la elección de José Ismael Peña y otro frente al nombramiento de Leopoldo Múnera Ruiz, actual rector.

Ambas demandas serán resueltas con sentencias definitivas que marcarán el rumbo de la institución para el período 2024–2027.

En un comunicado oficial, la rectoría aseguró que la Universidad cumplirá lo que disponga la justicia y pidió a profesores, estudiantes y trabajadores tramitar de manera pacífica los disensos que puedan surgir.

“Ratificamos que respetaremos y cumpliremos las dos sentencias definitivas que serán proferidas por este tribunal”, señaló la institución.

El documento también destacó que la universidad atraviesa un proceso constituyente interno aprobado por el Consejo Superior Universitario, orientado a democratizar la elección de autoridades académicas y reforzar la participación de la comunidad en la vida universitaria.

Múnera subrayó que la UNAL reafirma su compromiso con la pluralidad, el debate democrático y la misión pública, insistiendo en que la construcción de una universidad incluyente depende de la serenidad y el respeto mutuo durante este proceso judicial.

El fallo que definirá el futuro de la rectoría se conocerá la primera semana de septiembre, cuando el Consejo de Estado emita su decisión sobre la demanda contra la elección de Peña, mientras avanza la revisión sobre la designación de Múnera.