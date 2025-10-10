Distrito asegura que no ha recibido información sobre posibles amenazas al campus de la U. Nacional

Bogotá

La Administración Distrital aseguró no tener información acerca de varios mensajes masivos sobre una posible amenaza contra el campus de la Universidad Nacional en Bogotá.

De ahí a que se haya solicitado a las directivas que “se haga llegar de manera oficial la comunicación o información relacionada con estos hechos, con el fin de mantener una adecuada gestión institucional”.

Así mismo, indican que, en articulación con todas las entidades del Distrito, “se avanza en la verificación y seguimiento del caso, priorizando la prevención, el diálogo y la tranquilidad de toda la comunidad educativa”.

De igual forma, desde la Administración Distrital hicieron “un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma o desinformación”.

En ese orden de ideas, la Administración reiteró su respaldo al pensamiento libre, a la protesta pacífica y al debate, “ya que se deben respetar en las condiciones de seguridad y respeto mutuo”.

Finalmente, el Distrito rechazó “enfáticamente cualquier tipo de amenaza que atente contra la seguridad y tranquilidad de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá y reafirma su compromiso con la garantía de los derechos humanos, la convivencia pacífica y el respeto por la educación como pilar fundamental de la ciudad”.

