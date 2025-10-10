Ordenan desalojo en Campus de la Universidad Nacional y suspensión de actividades presenciales
La decisión se adoptó tras la amenaza específica en redes sociales que pone en riesgo la seguridad en el campus de la sede en Bogotá.
La Rectoría y Vicerecctoria de la Universidad Nacional Sede Bogotá, manifestaron que a través de diferentes redes sociales, circularon varios mensajes amenazantes que llevaron a las autoridades académicas a tomar la decisión para evitar el riesgo de vulnerar la seguridad de la comunidad universitaria,
“Una vez conocido el hecho y buscando la protección de la comunidad, las directivas de la Universidad pusieron de forma inmediata en conocimiento la situación ante las autoridades locales y nacionales (Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, y Defensoría del Pueblo)”, asegura la Universidad en un comunicado.
Atendiendo el protocolo de gestión de crisis la institución universitaria, suspendió un acto cultural y ordenó el desalojo, “La Sede Bogotá había autorizado previamente el desarrollo de un acto cultural de cierre de un evento estudiantil por la reforma a la financiación de la educación superior en Colombia. Dicha orden de desalojo le fue comunicada a los organizadores de la actividad".
Finalmente, la Universidad rechazó las amenazas contra la integridad física y el bienestar de la comunidad universitaria.