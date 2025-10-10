Ordenan desalojo en Campus de la Universidad Nacional y suspensión de actividades presenciales

La Rectoría y Vicerecctoria de la Universidad Nacional Sede Bogotá, manifestaron que a través de diferentes redes sociales, circularon varios mensajes amenazantes que llevaron a las autoridades académicas a tomar la decisión para evitar el riesgo de vulnerar la seguridad de la comunidad universitaria,

“Una vez conocido el hecho y buscando la protección de la comunidad, las directivas de la Universidad pusieron de forma inmediata en conocimiento la situación ante las autoridades locales y nacionales (Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, y Defensoría del Pueblo)”, asegura la Universidad en un comunicado.

Atendiendo el protocolo de gestión de crisis la institución universitaria, suspendió un acto cultural y ordenó el desalojo, “La Sede Bogotá había autorizado previamente el desarrollo de un acto cultural de cierre de un evento estudiantil por la reforma a la financiación de la educación superior en Colombia. Dicha orden de desalojo le fue comunicada a los organizadores de la actividad".

Finalmente, la Universidad rechazó las amenazas contra la integridad física y el bienestar de la comunidad universitaria.