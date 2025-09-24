Enfrentamiento en la Universidad Nacional deja tensiones entre vigilantes y administración

Bogotá

La Universidad Nacional de Colombia continúa siendo escenario de disturbios. Las motos de unos vigilantes fueron incineradas luego de que parte del personal tuviera una fuerte pelea con personas ajenas a la universidad.

De acuerdo con el comunicado emitido por la División de Vigilancia y Seguridad (DVS), sus integrantes aseguran haber sido víctimas de agresiones físicas y verbales por parte de personas externas a la comunidad universitaria. Los vigilantes señalan que fueron escupidos, insultados y golpeados mientras cumplían con su labor, además de presenciar el incendio de dos motocicletas que utilizaban como herramienta de trabajo. “No podemos seguir expuestos a un escenario de agresión permanente”, advirtieron, al tiempo que exigieron a la rectoría garantías laborales y respaldo institucional.

En contraste, la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, a través del Comunicado N.º 017 de 2025, explicó que los hechos se originaron cuando un grupo de jóvenes ingresó para realizar prácticas de parkour eludiendo los controles de vigilancia y “respondiendo de forma agresiva”. El documento, firmado por la vicerrectora Carolina Jiménez Martín, sostiene que el enfrentamiento posterior derivó en la incineración de dos motocicletas de la empresa de vigilancia y que al menos tres trabajadores requirieron atención médica y apoyo psicosocial por las lesiones y afectaciones emocionales.

La Vicerrectoría rechazó “toda expresión de violencia” en los campus de la universidad, anunció que los hechos fueron reportados a la Veeduría Disciplinaria y advirtió que interpondrá las acciones legales correspondientes.

Mientras la administración insiste en la necesidad de preservar la convivencia y el respeto en la institución, los vigilantes cuestionan que su versión no haya sido plenamente recogida en el comunicado oficial y reclaman condiciones mínimas para ejercer sus funciones.

El episodio pone en evidencia las tensiones internas sobre seguridad en la universidad pública más grande del país, donde los guardas piden respaldo frente a agresiones y la dirección académica busca contener los episodios de violencia sin afectar la autonomía ni la convivencia universitaria.

