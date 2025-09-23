Reforzarán seguridad en TransMilenio: firman convenio con Policía por $8.000 millones

Para la Policía metropolitana de Bogotá la prioridad es mantener el funcionamiento de Transmilenio debido a que es el medio de transporte más usado en la ciudad: Doris Manosalva. Foto: Colprensa( Thot )

Bogotá

En medio de la situación de seguridad que atraviesa la ciudad y, de la cual no es ajena a TransMilenio, este martes se firmó un nuevo convenio interadministrativo con la Policía Metropolitana de Bogotá que permitirá fortalecer la seguridad y convivencia.

Así las cosas, la inversión de 8.000 millones de pesos permitirá ampliar las capacidades de atención en eventos de seguridad con tecnología, movilidad, infraestructura, capacitación y logística, asegurando que la Policía cuente con mejores herramientas para acompañar a la ciudadanía en el sistema. Sin embargo, no se va a garantizar que llegue más pie de fuerza a apoyar la seguridad de TransMilenio.

“Por ser una unión de voluntades y no un contrato, el convenio no determina un número específico de uniformados para las estaciones o portales; pero el desarrollo de las líneas de inversión permitirá la coordinación de acciones que impacten directamente en la percepción de seguridad en el Sistema y su entorno cubriendo lo relacionado con actividades preventivas y de reacción, en el componente troncal, y colaboración con cuadrantes en el zonal”, aseguró Natalia Tinjacá, Directora Técnica de Seguridad de TransMilenio.

De igual forma, se va a seguir poniendo a disposición de la Policía el centro de control de cámaras, lo que facilita la identificación de casos de violencia y la activación de las autoridades para reaccionar ante cualquier eventualidad.

Cabe recordar que, gracias al trabajo articulado con la Policía durante 2025, se ha logrado la incautación de 26.656 armas blancas, se han realizado más de 1700 capturas e impuesto 164.758 comparendos en el Sistema, de los cuales 126.283 sanciones fueron por a colados.

