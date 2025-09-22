Desde el 4 hasta el 19 de octubre TransMiCable suspenderá su operación

Bogotá

Desde el sábado 4 hasta el domingo 19 de octubre de 2025, TransMiCable, en Ciudad Bolívar, suspenderá temporalmente su operación, por labores de mantenimiento preventivo en el componente electromecánico.

“Para garantizar la movilidad de nuestros usuarios, se dispondrá de tres rutas alimentadoras y de 12 rutas zonales, las cuales pueden planificar su viaje allá sea a través de la app o cualquier otro medio tecnológico o consultando con cualquiera de nuestro personal que esté disponible”, dijo Jhon Fredy Reyes Iglesias, director Operación y Mantenimiento TransMiCable.

Según las autoridades, esta una actividad que se realiza periódicamente con el objetivo de cuidar y salvaguardar la seguridad de los casi 30.000 usuarios diarios del cable.

Se garantizará el servicio a los usuarios de TransMiCable mediante la operación de tres rutas alimentadoras y doce servicios zonales, con el fin de asegurar el desplazamiento de los habitantes del sector y su conexión tanto con el Portal del Tunal como con diversos puntos de la ciudad de Bogotá.

Rutas alimentadoras con horario de operación de lunes a sábado de 04:00 a.m. a 00:30 a.m. y domingos y festivos de 04:00 a.m. hasta las 11:30 p.m.:

6-4 Paraíso - Portal Tunal

6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal

6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Rutas zonales:

742 Bulevar Niza – Paraíso

H631 Paraíso - B631 Avenida Calle 134

P39 Arabia – Zona Franca

C201 Patio Bonito - Paraíso

H627 Santa Helenita - K627 Salitre

624 20 de Julio - Verbenal del Sur

H632 Estación General Santander – Villa Gloria

T11 Calle 222 – Alpes

H610 Paraíso - A610 Chicó Norte

Además, es importante tener en cuenta que la ruta H638 (Estación Juan Pablo II – Arabia) estará suspendida temporalmente, debido a que esta tiene como fin conectar a los usuarios con la estación Juan Pablo II.