Tras más de seis años de retraso, entregan la extensión de la avenida Mutis en Bogotá

Este viernes 19 de septiembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó la extensión de la avenida Mutis, entre las carreras 114 y 122, en la localidad de Engativá.

Según lo informado, la obra beneficiará a más de 612.000 habitantes y 5.000 vehículos en la hora de máxima demanda, al mejorar la conexión con el oriente de la ciudad.

Este es un contrato de más de 63.000 millones de pesos que se firmó en 2017. Aunque debía iniciar su construcción en 2018 y terminar en 2019, la obra arrancó hasta el 2022.

Cuando inició la actual administración, la obra se recibió en cerca del 54% de avance de obra, después de casi dos años de actividades. Hoy se entrega al 100% este contrato.

Se le entrega a la ciudadanía una obra de 1,35 km de vía, 2 calzadas de 3 carriles mixtos por sentido; una ciclorruta de 1,82 km, más de 16.000 m2 de espacio público y casi 100 nuevos árboles.

