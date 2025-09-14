Empresa Metro de Bogotá hizo exigencias al concesionario de la obra tras accidente que dejó heridos

Por medio de un comunicado la Empresa Metro de Bogotá lamentó el incidente ocurrido en la noche de ayer viernes 12 de septiembre, en el frente de obra de la av. NQS con Diagonal 16 sur, en el que cuatro ciudadanos resultaron heridos luego de que un elemento de la obra golpeara un bus de TransMilenio en medio de una maniobra realizada por una grúa.

Ante los hechos la Empresa Metro, liderada por Leonidas Narváez, hizo exigencias para mientras se realizan las obras.

En primer lugar, se pidió “garantizar la señalización horizontal y vertical en todos los frentes de obra, incluyendo límites de ancho de calzada (línea amarilla), separación de carriles y otros elementos que mitiguen riesgos para la operación de TransMilenio y el tráfico mixto”.

En segundo lugar, se exigió “designar un profesional para que, desde el Centro de Control de TransMilenio S.A. coordine la ejecución de actividades y la circulación de maquinaria sobre la troncal”.

Además, “adoptar un tipo de cerramiento diferente a la polisombra en los frentes de obra que permita una circulación segura de los buses de TMSA en las troncales”.

Finalmente, se planteó “mantener de formar permanente un programa de formación y capacitación para auxiliares de tráfico, con el fin de garantizar que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para apoyar de manera efectiva la operación vial durante la obra”.