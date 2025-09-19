Inició la construcción del Centro de Convenciones de la Frontera, Virgilio Barco Vargas

Villa del Rosario

Se realizó en Villa del Rosario un evento simbólico para el inicio de la construcción del Centro de Convenciones, Virgilio Barco Vargas. Con el que, asegura William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, se abre el camino a nuevas opciones para nuestra región en materia de grandes eventos.

“Se da inicio el día de hoy con todos los recursos asegurados, incluidos el lote, son más de 100 mil millones de pesos” indicó Villamizar. “Esto va a permitir que tengamos un espacio para promocionar todos los eventos de Norte de Santander, eventos de talla nacional y eventos de talla internacional”.

Agregó el mandatario que “será un Centro de Convenciones que tendrá auditorio con aire acondicionado para más de mil personas, que tendrá más de 400 zonas de parqueo, pabellones, stand, tendrá un museo en honor a la vida y obra de nuestro expresidente Virgilio Barco Vargas, entre otras”.

Resaltó que este lugar abre la posibilidades de grandes eventos tanto para Colombia como para Venezuela, por su estratégica ubicación.

Un proyecto con una inversión de más de 120 mil millones de pesos, en su gran mayoría, recursos propios de la región.