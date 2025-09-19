Familias PNIS protestan por incumplimientos del Gobierno Nacional en Norte de Santander

Imagen de referencia de cultivos de coca - PNIS. / Foto: Getty Images / RAUL ARBOLEDA.( Thot )

Norte de Santander

Alexander Molina, beneficiario del PNIS en Norte de Santander aseguró que ya no dan más espera y que toman las vías de hecho. Enfatizó que el incumplimiento del gobierno nacional con las más de 2.000 familias en la región es inaceptable.

“Lamentablemente no es lo que nosotros queremos. No queremos que esto se vea con malos ojos, pero es la única forma que los gobiernos o las personas encargadas de cada proyecto, pueda llegar a la mesa de diálogo” dijo Molina.

Más información Consejo de Estado mantiene la elección del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo

Indicó que instalaciones donde funcionan “la gobernación, la Defensoría, la Procuraduría” en Cúcuta, serían los lugares donde se concentren. Mientras ya adelantan bloqueo para el ingreso a las instalaciones de la alcaldía de Tibú.

La administración de este municipio aseguró en las últimas horas que, “por situaciones de fuerza mayor este viernes no se trabajará en las instalaciones de la alcaldía y centro de convivencia”.

Se espera que la jornada de protesta también se adelanta en las instalaciones de la alcaldía de Sardinata.

Por su parte William Villamizar, gobernador de Norte de Santander aseguró que es importante apoyar a las familias campesinas que le apostaron a dejar los cultivos ilícitos en la región del Catatumbo y resaltó que su despacho está abierto al dialogo para atender a la familias.