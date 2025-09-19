Consejo de Estado mantiene la elección del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo

Cúcuta

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de septiembre de 2025, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el demandante Robert Paul Vaca Contreras contra el fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que había negado la nulidad de la elección del señor Jorge Enrique Acevedo Peñaloza como alcalde de San José de Cúcuta para el periodo 2024-2027.

En su decisión, la Corporación confirmó la negativa del tribunal, al concluir que los cargos planteados por el demandante carecían de la precisión necesaria para estructurar la causal de nulidad electoral.

El análisis se centró en las presuntas diferencias entre los formularios E-14 (actas de mesa) y E-24 (consolidado de escrutinios). La Sala resaltó que, para que prospere este tipo de cargos, el demandante debe identificar de manera concreta la mesa, la diferencia numérica y el candidato beneficiado o afectado por la supuesta alteración. En este caso, dicha carga argumentativa y probatoria no se cumplió.

Por lo anterior, el Consejo de Estado concluyó que no se acreditó la existencia de falsedades determinantes ni alteraciones con entidad suficiente para modificar el resultado electoral, y en consecuencia mantuvo en firme la elección del alcalde de Cúcuta.