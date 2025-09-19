SuperVigilancia confirmó inspecciones integrales a empresas de seguridad en el país

Barranquilla

Desde Barranquilla, la Superintendencia De Vigilancia y Seguridad Privada se pronunció sobre los casos en los que, empresas de vigilancia se han utilizado como fachadas a favor de grupos criminales.

De acuerdo con el superintendente, Larry Álvarez, la entidad viene haciendo inspecciones integrales para evitar que las bandas delictivas utilicen las estructuras legales de las empresas.

Según el funcionario, desde la entidad se están vigilando no solo aspectos administrativos, sino también los relacionados con armas y con hombres en todo el país.

Las acciones ya han dejado sanciones, multas y cancelaciones de licencias a empresas de seguridad.

Adicionalmente, Álvarez explicó que se encuentran haciendo un cruce de información para tomar decisiones objetivas, teniendo en cuenta los lugares en los que operan las empresas e incluso, si están autorizadas para funcionar.

Asimismo, están analizando datos de otras entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para indagar aspectos que pudieran relacionarse con lavado de activos.