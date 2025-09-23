Incendian dos motos dentro de la Universidad Nacional en Bogotá

Un nuevo hecho de alteración del orden se registró dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional. Videos conocidos muestran el momento en que varias personas prenden fuego a dos motocicletas que, según información preliminar, serían propiedad de vigilantes de la universidad.

De acuerdo con las versiones, los guardias acudieron a atender un llamado por la presencia de personas sospechosas dentro del campus. Sin embargo, al ser requeridos, varios individuos reaccionaron de manera violenta, agredieron a los vigilantes e incendiaron las motos.

Hasta el momento, las directivas de la institución no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido. Tampoco se ha confirmado si los responsables de la quema de las motos eran estudiantes u otras personas externas a la universidad.