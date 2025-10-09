Regiones

MinEducación anuncia construcción de sede universitaria en Buritaca, zona rural de Santa Marta

La construcción tendrá una inversión de cerca de 18 mil millones adicionalmente, ya se ejecutan cerca de $5 mil millones con la apertura de 1.300 cupos universitarios que ya iniciaron clases en colegios de la Sierra Nevada de Santa Marta y en sedes urbanas priorizadas.

MinEducación anuncia construcción de sede universitaria en Buritaca, zona rural de Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

MinEducación anuncia construcción de sede universitaria en Buritaca, zona rural de Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

El Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de Santa Marta, anunciaron la inversión de 18 mil millones de pesos para la construcción de una sede universitaria en la vereda Buritaca; la conducción operativa de esta estrategia en el territorio está a cargo de la alta Consejera para la Paz, Jennifer Del Toro y la secretaria de Educación Distrital, Sandra Muñoz Dorado.

Las cinco universidades públicas que hacen parte de este acuerdo son: la Universidad del Magdalena, la Institución Universitaria del Caribe -UniCaribe-, la Institución Universitaria de Santa Marta -USM-, la IU Digital de Antioquia y el Infotep del Cesar.

La ampliación de 600 cupos universitarios presenciales y 700 cupos para acceso a programas universitarios virtuales, que están en plena ejecución, tiene un costo cercano a los cinco mil millones de pesos, y son financiados a través del programa “Educación Superior en tu Colegio”, del Ministerio de Educación.

Le puede interesar:

Aprobado Conpes por $786 mil millones para construir dos plantas desalinizadoras en Santa Marta

Este programa tiene como beneficiarios a los jóvenes estudiantes y egresados de las 18 instituciones educativas rurales y a cinco urbanas que han sido priorizadas por estar expuestas a situaciones adversas del conflicto armado y de vulnerabilidad social.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad