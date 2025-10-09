MinEducación anuncia construcción de sede universitaria en Buritaca, zona rural de Santa Marta

El Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de Santa Marta, anunciaron la inversión de 18 mil millones de pesos para la construcción de una sede universitaria en la vereda Buritaca; la conducción operativa de esta estrategia en el territorio está a cargo de la alta Consejera para la Paz, Jennifer Del Toro y la secretaria de Educación Distrital, Sandra Muñoz Dorado.

Las cinco universidades públicas que hacen parte de este acuerdo son: la Universidad del Magdalena, la Institución Universitaria del Caribe -UniCaribe-, la Institución Universitaria de Santa Marta -USM-, la IU Digital de Antioquia y el Infotep del Cesar.

La ampliación de 600 cupos universitarios presenciales y 700 cupos para acceso a programas universitarios virtuales, que están en plena ejecución, tiene un costo cercano a los cinco mil millones de pesos, y son financiados a través del programa “Educación Superior en tu Colegio”, del Ministerio de Educación.

Este programa tiene como beneficiarios a los jóvenes estudiantes y egresados de las 18 instituciones educativas rurales y a cinco urbanas que han sido priorizadas por estar expuestas a situaciones adversas del conflicto armado y de vulnerabilidad social.