Cancelaron Live Session Ryan Castro en Bogotá por incumplimiento de la reglamentación

La Alcaldía de la localidad de La Candelaria en Bogotá informó que el evento de este viernes en el que estaría el cantante Ryan Castro, en la cancha del Parque La Concordia, fue cancelado.

Según los informado, aunque el evento contaba con un permiso de baja complejidad autorizado para un aforo de entre 150 y 500 personas, la Alcaldía Local y distintas entidades “determinaron que la convocatoria superaría ampliamente esa cifra, teniendo en cuenta que Ryan Castro es un artista de reconocimiento internacional y que su participación fue difundida a través de redes sociales y medios de comunicación”.

En ese sentido, y tras la verificación de los documentos “se estableció que el evento no cumplía con la reglamentación exigida por el Decreto 599 de 2013, correspondiente a la Ley de Espectáculos Públicos. El certificado SUGA presentado no se ajustaba a la magnitud del evento, que debía clasificarse como de media o alta complejidad”:

Sumado a esto, el centro histórico de Bogotá cuenta con un reglamento especial para eventos públicos, “por esta razón, se aplicó la medida correctiva (comparendo) al productor del evento (Break Fast Live), de acuerdo con la Ley 1801, artículo 92, literal 16, por no cumplir con los requisitos establecidos”.

Adicionalmente, se informó que, la póliza de responsabilidad civil presentada correspondía al Movistar Arena y no al Parque La Concordia.

