‘El Festival Más Contentoso Luis Alfonso’ aún no tiene los permisos para su realización en El Campín

La Dirección Juridica de la Secretaría de Gobierno, expidió la Resolución GJR-1349 de 2025, en la cual negó la autorización para la realización del concierto ‘El Festival Más Contentoso Luis Alfonso’, programado para los días 4 y 5 de octubre de 2025 en el estadio El Campín, en Bogotá.

“ARTÍCULO PRIMERO. NEGAR a la empresa Cmn Colombia S.A.S con NIT. 901.645.703-6, la autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado “EL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO LUIS ALFONSO”, programado para efectuarse del 04 al 5 de octubre de 2025, en el Estadio el Campin, ubicado en la diagonal 61C No. 26 – 35 de la ciudad de Bogotá D.C.”, dice el documento.

Aunque la resolución fue expedida el pasado 18 de septiembre, el promotor del evento aún tiene los tiempos establecidos por el SUGA para completar la documentación y completar las autorizaciones.

Según la Resolución, el promotor deberá presentar documentos que acrediten lo siguiente:

Copia del documento de identidad del representante legal.

Carta de control de boletería.

Autorización de uso del escenario.

Conceptos favorables de la Alcaldía Local de Teusaquillo, Idiger, Bomberos, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y Policía Metropolitana.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual completa.

Adicionalmente, las autorizaciones de derechos de autor no coincidían con el evento registrado y no cubrían la totalidad de las fechas.

Sin embargo, fuentes le confirmaron a W Radio que el promotor del evento ya está subsanado las falencias para que los documentos que acrediten el evento estén listos para este fin de semana.

Vea el documento: