Guns N’ Roses en Bogotá: Distrito emite primer concepto desfavorable para realización del concierto

La Secretaría de Gobierno de Bogotá advirtió que se tendrán que subsanar fallas referentes a la seguridad, la movilidad y la estructura del escenario.

Guns N' Roses. (Photo by Luis Gutierrez/Norte Photo/Getty Images) / Norte Photo

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, en primera instancia, no autorizó el concierto de Guns and Roses que está programado para el próximo 7 de octubre en el escenario Vive Claro.

Tendrán que subsanar fallas referentes a la seguridad, la movilidad y la estructura del escenario.

Noticia en desarrollo...

