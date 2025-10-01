Guns N’ Roses en Bogotá: Distrito emite primer concepto desfavorable para realización del concierto
La Secretaría de Gobierno de Bogotá advirtió que se tendrán que subsanar fallas referentes a la seguridad, la movilidad y la estructura del escenario.
La Secretaría de Gobierno de Bogotá, en primera instancia, no autorizó el concierto de Guns and Roses que está programado para el próximo 7 de octubre en el escenario Vive Claro.
Tendrán que subsanar fallas referentes a la seguridad, la movilidad y la estructura del escenario.
Noticia en desarrollo...