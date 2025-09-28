Concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro de Bogotá no acreditó condiciones técnicas: Idiger

Bogotá

A través de un comunicado, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) de Bogotá se pronunció sobre los motivos llevaron a la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar programado para este sábado 27 de septiembre en el recinto Vive Claro.

Según lo expuesto en el documento, no se cumplieron los requisitos técnicos exigidos por las autoridades en Bogotá:

“La normatividad vigente establece la necesidad de contar con análisis de riesgo detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como certificaciones técnicas por parte del organizador que soporten medidas integrales para la seguridad humana en este tipo de actividades, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad de manera oportuna”.

El documento agregó que se debe gestionar de manera integral cualquier riesgo en Bogotá y, en este contexto, “la decisión de no conceptuar favorablemente el evento se fundamentó en la falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, por parte del organizador”.

Lea también: Ingenieros solicitan verificar si el escenario Vive Claro cumple con la normativa estructural vigente

En ese sentido, desde el Instituto aseguraron que las condiciones técnicas de cada evento son evaluadas de manera independiente en atención a la documentación aportada por el organizador.

“Cada espectáculo público debe ser evaluado y aprobado de manera autónoma e independiente, con base en la información específica que presente su organizador. La normativa sobre aglomeraciones de público exige la entrega de análisis rigurosos de riesgo, junto con medidas de mitigación y soportes técnicos que garanticen la implementación de condiciones integrales de seguridad”, concluyó.

Ampliar

¿Por qué se canceló el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá?

Un completo caos se vivió en la noche de este sábado, 27 de septiembre, en la ciudad de Bogotá por la cancelación a última hora del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el recinto Vive Claro.

Al respecto, fuentes confirmaron que el concierto fue cancelado por problemas técnicos y problemas de logística del lugar.

La noticia se hizo oficial por parte de los organizadores de la gira, quienes confirmaban la cancelación, aun sin conocerse el motivo: “Tonight’s Grand National Tour show at Vive Claro in Bogota, CO has been cancelled” (El espectáculo Grand National Tour de esta noche en Vive Claro en Bogotá, Colombia ha sido cancelado), manifestaron.

Por su parte, Páramo Presenta, la empresa organizadora del evento de Kendrick Lamar, hizo público un comunicado por medio de sus redes sociales, donde explicaron los hechos.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, aseguraron.

¿Cómo se llevará a cabo el reembolso de las boletas?

En caso de reembolso, este se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros, los fanáticos se deberán contactar directamente con ellos.

¿Qué pasó con los fanáticos que se quedaron haciendo fila a las afueras del Vive Claro?

Miles de fanáticos de Kendrick Lamar llegaron desde temprano para asistir al evento programado desde el pasado 27 de junio. Sin embargo, con el transcurso de las horas todo se volvió en una total pesadilla.

Las puertas del escenario se abrirían a las 5:00 de la tarde, pero llegaron las 8:00 de la noche y las filas se acumulaban en los alrededores sin respuesta alguna por parte de logística.

Varios internautas en redes sociales denunciaron que algunos asistentes al concierto de Kendrick Lamar se estaban desmayando en medio del tumulto. Incluso se ve un video donde personal de logística tuvo que llevar alzado a uno de los asistentes.

Por su parte, el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa subió un video en sus redes sociales en donde un funcionario de logística del evento anunciaba que el concierto había sido suspendido.

“Por problemas técnicos de producción, nos indican que van a cancelar el evento: Les indicamos para que vayan saliendo del establecimiento”, dice con un megáfono ante las rechiflas de los asistentes que esperan soluciones.

Escuche W Radio en vivo: