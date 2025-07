No hay humedal: Secretaría de Ambiente de Bogotá sobre predio donde se construye Vive Claro

Bogotá

Decenas de dudas han surgido alrededor de la construcción del nuevo escenario Vive Claro en el occidente de Bogotá, en el barrio Salitre Greco. Ante esto, la Secretaría de Ambiente hizo una serie de aclaraciones sobre el estado y los posibles ecosistemas existentes en este predio.

“No es un humedal. Desde 2013, estudios técnicos de esta Secretaría concluyeron que el predio Salitre Greco no presenta las características de un humedal. No hay concentraciones naturales de agua, vegetación hidrófila ni conexión con cuerpos de agua cercanos. En 2024 realizamos nuevas visitas técnicas y ratificamos la misma conclusión. No hay un ecosistema de humedad”, dijo Daniel Páez Delgado, subsecretario general de ambiente encargado.

De igual forma, desde la entidad ambiental aseguraron que actuaron con rigor ambiental frente a los permisos.

“Se otorgaron permisos a Ocesa Colombia para el manejo silvicultural, autorizando la conservación de 145 árboles, el traslado de dos árboles y, si bien se autorizó la tala de 81, se impuso una compensación ambiental de 509 árboles de 27 especies nativas que se van a sembrar en el predio”, agregó Páez.

No obstante, desde la Secretaría reconocen algunas falencias que se han presentado durante la construcción de este escenario.

“Con ocasión de nuestras inspecciones y visitas de control y evaluación de la solicitud del permiso realizadas en diciembre de 2024, iniciamos dos procedimientos sancionatorios ambientales por intervenciones de 14 árboles que se realizaron sin contar aún con el permiso. Además, en enero de 2025 impusimos una medida preventiva de suspensión de actividades que estuvo vigente hasta que Ocesa Colombia cumplió y obtuvo el permiso requerido en marzo de este año”, concluyó.