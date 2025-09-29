Se van a mejorar tiempos de aprobación de documentos: Personería de Bogotá tras reunión con Ocesa

Tras una reunión entre la Administración Distrital y la plataforma de eventos Ocesa, por la suspensión del concierto de Kendrick Lamar; el personero de Bogotá, Andrés Castro informó que se llegó a la conclusión de que van a mejorar los tiempos de análisis y aprobación de la documentación exigida por el Decreto 599 del 2013.

“El tema documental quedó claro. Se van a mejorar los tiempos para que se tengan los permisos con suficiente tiempo. Ya hoy se generó una ruta entre la Administración y Ocesa para efectos de poder mejorar esos tiempos y garantizar que los próximos conciertos que están organizados se puedan realizar e informar oportunamente”, dijo el personero Castro.

Entretanto, el personero de la ciudad aseguró que Vive Claro es un lugar seguro para el desarrollo de eventos.

“Lo más importante es que todas las personas que asistan a estos eventos no tienen riesgos de seguridad. No están en riesgo los derechos de las personas que asistan. Pero finalmente lo que hay que resaltar es que lo que se concluyó es que es un escenario con todas las condiciones de seguridad frente a los asistentes”, agregó.

