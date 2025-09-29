Promotores de Guns N’ Roses aún no tienen permisos para realizar concierto en Vive Claro en Bogotá

Bogotá

En los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Guillermo Escobar, confirmó que hasta le fecha no están los permisos para realizar el concierto de Guns N’ Roses este fin de semana en Bogotá en el escenario Vive Claro.

“Tengo entendido que ellos radicaron la documentación el día viernes en el SUGA, en la plataforma hacia las horas de la tarde. Estamos haciendo todas las verificaciones de esa documentación para podernos pronunciar efectivamente el día de hoy y poder dar la información no solo a quien está desarrollando este evento, sino también, a la opinión pública de manera integral con las otras entidades”, dijo Escobar.

Así mismo, el director del IDIGER aseguró que cada evento, independientemente de que sea en el mismo escenario, debe tener una evaluación individual.

“Aquí es importante aclarar que cada concierto, cada evento, así sea en el mismo escenario, tiene condiciones logísticas y de montaje diferenciales que tenemos que revisar de manera exhaustiva y eso también depende de la información oportuna y completa que nos entreguen los organizadores”, concluyó.