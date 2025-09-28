OCESA habló tras cancelación del concierto de Kendick Lamar en Bogotá: “Vive Claro estaba preparado”

Un completo caos se vivió en la noche de este sábado, 27 de septiembre, en la ciudad de Bogotá por la cancelación a última hora del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el recinto Vive Claro.

Al respecto, los organizadores, Paramo Presenta, confirmaron que el concierto fue cancelado por problemas técnicos y problemas de logística del lugar.

OCESA defendió a Vive Claro y aseguró que el establecimiento “estaba preparado”

Por su parte, la promotora de eventos OCESA se pronunció por medio de un comunicado donde lamentaron la cancelación, asegurando que el concierto no se pudo llevar a cabo por un asunto “estrictamente documental”.

“Este asunto impidió al IDIGER culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que los tiempos previstos de la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos”, expresaron.

Sin embargo, desde OCESA se libró de responsabilidades al establecimiento Vive Claro, asegurando que cumplían con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales.

“El recinto estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad (…) Vive Claro Distrito Cultural está diseñado para ser el venue de espectáculos más importante de Colombia y ya lo demostró en su inauguración con Green Day. Nuestro compromiso con la seguridad, la convivencia y la cultura está intacto”, agregaron.

¿Cómo se llevará a cabo el reembolso de las boletas?

En caso de reembolso, este se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original.

En caso de compra a través de terceros, los fanáticos se deberán contactar directamente con ellos.