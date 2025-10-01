Concierto Silvio Rodríguez: SIC investiga a Páramo, Ticketmaster y Taquilla Live por presuntas fallas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live por eventuales fallas en los procesos de venta de boletas de los conciertos de Silvio Rodríguez, programados en Medellín y Cali, el 31 de octubre y el 2 de noviembre de este año.

La entidad señaló que en el caso de Páramo Presenta no dio información clara y completa sobre el horario del concierto en Medellín y la dirección web donde consultar condiciones y precios del evento.

Además, argumentó que no informó las condiciones del evento en Medellín, incluyendo el cambio de locación y de operador de boletería.

Otra de las presuntas fallas, según la SIC, fue la omisión en el procedimiento de devolución de dinero y alternativas para los compradores, como opciones de recambio o abono.

Además, señaló que hay un presunto incumplimiento de las condiciones ofrecidas sobre las características de las localidades adquiridas por los consumidores.

Y, en el caso del evento en Cali, la empresa habría participado en la modificación del horario de inicio de la venta de boletas sin brindar información clara, oportuna y veraz.

Sobre Ticketmaster, la SIC señaló que habría participado en la modificación del horario de venta de boletería para el evento en Cali, sin comunicarlo.

También habría incluido cláusulas abusivas que limitarían su responsabilidad frente a la obligación legal de garantizar la realización de los eventos que comercializa.

Y en cuanto a Taquilla Live la entidad aseguró que no dio información clara sobre la nueva fecha del evento en Medellín, las condiciones para la compra de boletería y la validez de las boletas adquiridas antes del cambio de locación y operador.

Además, resaltó sobre “presuntas fallas en el proceso de venta, generando casos de ‘cobros sin compra’ que habrían afectado a los consumidores”,

Incluso señaló de una inclusión de cláusulas abusivas en los términos y condiciones, que limitarían su responsabilidad legal como operador de boletería.

La entidad resaltó que de comprobarse las infracciones, las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta $2.000 millones, el cierre temporal del establecimiento hasta por 180 días, o la prohibición temporal o definitiva de comercializar este tipo de espectáculos.

¿Y del concierto de Kendrick Lamar?

Sobre el concierto de Kendrick Lamar que se canceló a última hora del sábado, día que se realizaría, la SIC señaló que inició una averiguación preliminar para esclarecer las razones de la cancelación.

“La entidad solicitó a las empresas Promotora Colombia S.A.S. (Páramo Presenta) y Ticket Colombia S.A.S. (Ticketmaster)información detallada sobre los motivos de la cancelación o reprogramación, la forma en que comunicaron esta situación a los compradores, las soluciones ofrecidas, las condiciones informadas antes de la venta de boletas y el procedimiento para la devolución del dinero, incluyendo posibles descuentos, así como el momento en que se notificó esta información”, resaltó la entidad.