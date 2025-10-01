Vibraciones excesivas de la estructura: razón por la que IDIGER no aceptó concierto de Kendrick Lamar

Bogotá

En las últimas horas, se conoció el documento oficial con el que el IDIGER, el 26 de septiembre, deja en firme su decisión de no autorizar la realización del concierto de Kendrick Lamar en la escenario Vive Claro en el occidente de Bogotá.

“No cumple documentalmente con lo establecido en el Decreto 599 de 2013, requerido por el IDIGER según sus competencias”, dice el documento.

Pero los motivos reales de la no autorización de este evento son los niveles de vibración de las estructuras del escenario, enfáticamente, en las gradas.

“EI IDIGER considera que las vibraciones excesivas no solo generan molestias a los usuarios, sino que pueden comprometer la integridad, estabilidad y seguridad de la estructura, lo cual debe ser determinado y controlado con total claridad por los responsables del diseño, incluyendo a la empresa Nussli como propietario del sistema constructivo y los responsables del escenario”, dice el documento.

Y en el documento queda claro que hasta no se tengan los resultados y estudios que certifiquen las correcciones de estas fallas no se puede autorizar el evento.

“El IDIGER considera que hasta tanto se tengan los resultados de los estudios e implementadas las recomendaciones y/o medidas de reducción del riesgo derivadas de dichos estudios, no se cuenta en la actualidad con la claridad para definir las condiciones de seguridad para la utilización de las graderías del escenario”, puntualizó el documento.

En ese sentido, y confirmando la decisión del IDIGER, la Secretaria de Gobierno de Bogotá, el 27 de septiembre, día del evento, expidió la resolución GJR- 1423 de 2025 en la que se confirma la negación de la autorización del espectáculo.

“ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR LA NEGACIÓN emitida a través de la Resolución No. GJR - 1358 del 19 de septiembre de 2025, por la cual se negó a la empresa Promotora Colombia S.A.S con NIT. 901.164.545-4, la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado 'KENDRICK LAMAR’.