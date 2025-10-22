Petro reveló que Policía tenía información de explosivos en Amalfi, donde murieron 13 uniformados

En la noche de este martes, 21 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló durante el Consejo de ministros, que el saliente director de la Policía Nacional, el General Carlos Fernando Triana, le aceptó y confirmó, que se tuvo información previa por parte de la institución sobre explosivos en la zona donde aterrizó un helicóptero en Amalfi, Antioquia, hecho que dejó 13 policías muertos.

“El general Triana acepta que había información de que había explosivos”, dijo Petro, señalando que, a pesar de esa advertencia, la operación se planeó justo en el lugar donde estaban enterrados los artefactos. “Entonces la planificación de la operación a Amalfi, sabiendo que había explosivos enterrados, se hace precisamente donde están los explosivos… eso es mala planificación”, afirmó.

El mandatario cuestionó duramente la ejecución de la misión y negó que el problema fuera la moral de las tropas. “La moral de las tropas se quita cuando ven los helicópteros que los pueden salvar, y no llegan… quedan los muchachos solos, rodeados de tiros, toda la noche en Amalfi”, señaló.

Petro agregó que la tragedia pudo evitarse si se hubieran tomado precauciones adecuadas. “Si hay la sospecha, pues uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron, fue ahí mismo que explotó todo eso. Ya estaban la mayoría muertos, otros murieron esperando la defensa… lo que falta no es moral, sino instrumentos pertinentes”, concluyó.

