General William Rincón sería el nuevo director de la Policía Nacional: nombramiento está casi listo

‎Fuentes le aseguraron a W Radio que está casi listo el nombramiento del general William Rincón como nuevo director de la Policía Nacional, en reemplazo del general Carlos Fernando Triana.

Cabe recordar que el general Rincón era padre de Juan Felipe Rincón, el joven que murió por un disparo, en medio de una riña ocurrida en el barrio Quiroga de Bogotá el 24 de noviembre de 2024.

¿Por qué hubo relevo en el director de la Policía Nacional?

Este relevo de la dirección de la Policía Nacional se produjo después de que el pasado viernes 17 de octubre el presidente Gustavo Petro anunciara que pidió públicamente el cambio del director de la Policía, el general Triana.

“La Policía va a cambiar, he pedido cambiar el director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobre montar profundamente. El tema de Amalfi, los muchachos de la Policía que murieron, lo he analizado”, advirtió el presidente en ese momento.

Es preciso recordar que el general Triana estuvo a la cabeza de la Policía Nacional desde el 18 de febrero de este año.

Además, el mandatario advirtió que habrá una nueva Policía Nacional, la cual será “capaz de capturar la banda, pero también de darle la mano al joven”.

“Ojalá la Fiscalía que tengamos una vez se entreguen los capturados no tenga nada que ver con el político que tenga relaciones con bandas”, advirtió Petro.

Ha disminuido la tasa de homicidios, según Petro

Por otro lado, el mandatario aclaró que la tasa de homicidios “ha bajado respecto al pasado”, pero la Policía “ha presentado unos niveles de homicidios para este año en donde está subvalorado el indicador”.

“Entre las cifras que entrega Medicina Legal y las de la Policía Nacional hay diferencias, siempre habrá, porque los conceptos de homicidio son diferentes”, explicó el mandatario.

