Presidente Petro anunció que el general Triana será relevado como director de la Policía Nacional

Este viernes 17 de octubre, el presidente Gustavo Petro anunció en medio de su alocución que pidió públicamente el cambio del director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

“La Policía va a cambiar, he pedido cambiar el director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobre montar profundamente. El tema de Amalfi, los muchachos de la Policía que murieron, lo he analizado”, advirtió el presidente.

Cabe recordar que el general Triana está a la cabeza de la Policía Nacional desde el 18 de febrero de este año.

Además, el mandatario advirtió que habrá un nueva Policía Nacional, la cual será “capaz de capturar la banda, pero también de darle la mano al joven”.

“Ojalá la Fiscalía que tengamos una vez se entreguen los capturados no tenga nada que ver con el político que tenga relaciones con bandas”, advirtió Petro.

Por otro lado, el mandatario aclaró que la tasa de homicidios “ha bajado respecto al pasado”, pero la Policía “ha presentado unos niveles de homicidios para este año en donde está subvalorado el indicador”.

“Entre las cifras que entrega Medicina Legal y las de la Policía Nacional hay diferencias, siempre habrá, porque los conceptos de homicidio son diferentes”, explicó el mandatario.

Vea aquí la alocución presidencial completa de Gustavo Petro:

