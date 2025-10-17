Presidente Petro firmó decreto que ordena desclasificar los archivos de inteligencia del DAS
El presidente Petro le ordenó al ministro de la defensa, Pedro Sánchez, que no hay que esperar hasta el mes de junio del 2026 para realizar el proceso
En medio del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso ‘Integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que se les clasificarán los archivos de inteligencia del antiguo DAS.
- Le puede interesar: Petro sobre nuevo modelo de pasaportes: “Está en pruebas para pasar a fase de impresión”
El presidente Petro le ordenó al ministro de la defensa, Pedro Sánchez, que no hay que esperar hasta el mes de junio del 2026 para realizar el proceso, por eso enfatizó en que la desclasificación de los archivos del DAS “comienza ahora, se levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y los gastos reservados del extinto Departamento Administrativo”.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Por eso, Petro explicó: “Esto no es hasta junio, como hay todo un proceso de ordenamiento, etc; porque hay nombres que no pueden aparecer, pero no deben ser los nombres de los culpables. Entonces queda firmado el decreto de descalificación de archivos del DAS”
Esto dijo Petro:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles