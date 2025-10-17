Actualidad

Presidente Petro firmó decreto que ordena desclasificar los archivos de inteligencia del DAS

El presidente Petro le ordenó al ministro de la defensa, Pedro Sánchez, que no hay que esperar hasta el mes de junio del 2026 para realizar el proceso

Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Gustavo Petro. Foto: Presidencia / Ovidio Gonzalez S

En medio del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso ‘Integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que se les clasificarán los archivos de inteligencia del antiguo DAS.

El presidente Petro le ordenó al ministro de la defensa, Pedro Sánchez, que no hay que esperar hasta el mes de junio del 2026 para realizar el proceso, por eso enfatizó en que la desclasificación de los archivos del DAS “comienza ahora, se levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y los gastos reservados del extinto Departamento Administrativo”.

Por eso, Petro explicó: “Esto no es hasta junio, como hay todo un proceso de ordenamiento, etc; porque hay nombres que no pueden aparecer, pero no deben ser los nombres de los culpables. Entonces queda firmado el decreto de descalificación de archivos del DAS”

Esto dijo Petro:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad