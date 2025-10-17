Petro sobre nuevo modelo de pasaportes: “Está en pruebas para pasar a fase de impresión”

El presidente Gustavo Petro aseguró que no hay ninguna improvisación en el nuevo modelo de pasaportes, tras la demanda de la Procuraduría General de la Nación que calificó el contrato entre la Imprenta Nacional, La Casa de la Moneda de Portugal y la Cancillería colombiana como un “compendio de improvisaciones”.

Petro enfatizó en que “no hay ninguna improvisación” y agregó que “el nuevo pasaporte (cumple) normas de última tecnología en seguridad (y) en información”.

Según Petro, el proceso avanza con éxito, por lo que “ya se está en las pruebas ante todos los organismos internacionales pertinentes, para pasar a la fase de impresión”.

“La Imprenta Nacional quedará como una de las empresas de vanguardia tecnológica en el mundo de la impresión de documentos de identificación. Sería el cuarto mejor pasaporte del mundo”, advirtió.

Cabe recordar que, en entrevista con La W, el procurador delegado para la vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, se refirió a la demanda contra el convenio entre el Gobierno y Portugal para la fabricación de los pasaportes.

Al ser indagado sobre, si tras todo lo encontrado el convenio podría catalogarse como una “chambonada”, reafirmó que hallaron un importante grupo de inconsistencias

“Yo lo llamaría un compendio de improvisaciones que van desde la estructuración del proceso hasta lo que tenemos hoy. (…) Es decir, todo lo que se venía diciendo desde hace varios meses se materializa hoy con esta demanda de nulidad”, dijo Melgosa.

Dentro del grupo de inconsistencias que fueron evidenciadas y por consecuencia se presentó la demanda, se encuentra, por ejemplo, según explicó Melgosa, la no realización de un proceso licitatorio debido, en cambio una contratación directa.

