Cancillería asegura que proceso de pasaportes no está en riesgo, pese a demanda de la Procuraduría

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció a través de un comunicado en el que señaló que el nuevo proceso para la expedición de pasaportes no está en riesgo.

Esto, tras la demanda promovida por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio, firmado por la Cancillería de Colombia, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

En el comunicado, la Cancillería aseguró no ha sido notificada de auto admisorio de demanda alguno por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la autoridad judicial competente que admitirá o no el medio de control invocado por la Procuraduría.

El comunicado dice lo siguiente:

“El inicio de un proceso contencioso contractual en ningún momento significa la existencia de fallo en contra de la Cancillería colombiana que anule los convenios que están suscritos y en vigor entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal”.

La Cancillería también aclaró que no existe ningún fallo que imposibilite seguir adelante con el proceso de producción de nuevos pasaportes para Colombia: “La existencia de un medio de control, en este caso una demanda, no impide en modo alguno que sigan en ejecución los proyectos, planes y programas relacionados con la expedición del nuevo modelo de pasaportes por parte de la Cancillería”.

También se precisó que, a la fecha, según la Cancillería, se adelantan sin contratiempos todos los actos que fueron objeto de convenio interadministrativo para implementar el nuevo modelo de pasaportes.

“En el momento en que se sea notificada la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se surtirá la defensa respectiva por parte de la Cancillería a través de su División Jurídica de Instancia”, agregó la cartera.

Finalmente, la Cancillería aseguró que “garantiza su capacidad para satisfacer la expedición de pasaportes de los colombianos”.

“La institución tiene previstas todas las contingencias y ha venido prestando de manera ordinaria y continua la prestación del servicio de pasaportes a través del Contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, el cual se encuentra en plena vigencia”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: