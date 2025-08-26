Presidente Petro habló de los homicidios en Pereira, dijo que era la “ciudad campeona en violencia”

Pereira, a la fecha ya sobrepasó las cifras de los homicidios ocurridos durante todo el año 2024, que fueron 143 casos, según las cifras oficiales, en lo corrido de 2025 se han perpetrado 159 asesinatos.

Por ello, esta ciudad se ha puesto en la palestra pública a nivel país y el presidente Gustavo Petro ha realizado varias intervenciones donde habla del aumento de este delito de alto impacto en la capital risaraldense.

En su última intervención, realizada desde la ciudad de Manizales, Caldas,calificó a Pereira como la “ciudad campeona en violencia” durante este año, debido a este preocupante incremento de homicidios.

El mandatario explicó, que la mayoría de estos hechos violentos, están relacionados con la disputa entre organizaciones delincuenciales por el control del tráfico de drogas.

Petro aseguró, que ha dado instrucciones directas a la Policía para que adelante investigaciones y ejecute operativos contra estas organizaciones que están afectando seriamente la seguridad de la región y pidió de manera paralela, trabajos sociales para brindar oportunidad a los jóvenes que conforman estas estructuras delincuenciales.

“Pereira es la campeona en violencia, un tema que tenemos que estudiar profundamente. Yo quiero estudiar bien el caso de Pereira… El número de homicidios que ha crecido en Pereira supera en mucho a Bogotá, Medellín y a otras grandes ciudades."

Agregó el mandatario de los colombianos que hay que resocializar a los delincuentes, a los que se encuentran en las cárceles, que no solo sea la persecución de estas personas sin brindar oportunidades.

“Le he dado orden a la Policía Nacional que construya un mecanismo que no solamente busque la persecución de la banda, sino la rehabilitación en la cárcel, esfuerzo difícil, y fundamentalmente la inclusión juvenil, la juventud de la región cafetera tiene que tener oportunidades de estudio”

Cabe recordar, que uno de los fenómenos que está generando el mayor número de homicidios en Pereira, está relacionado con la fabricación y venta de drogas sintéticas como el Tucibí o cocaína rosada, y a eso se le suma la alerta del presunto financiamiento y apoyo del Clan del Golfo a estructuras como ‘Los Rebeldes’ que tiene una lucha frontal contra ‘Cordillera’.

El anuncio genera un nuevo llamado de atención sobre la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad y que requiere de acciones conjuntas entre Gobierno Nacional, entes territoriales y organismos judiciales para frenar la ola de violencia.