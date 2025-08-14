Andrés Sotelo, investigado por muerte de Juan Felipe Rincón, rompió el silencio en W Radio

Andrés Camilo Sotelo, investigado por el crimen de Juan Felipe Rincón, el hijo del exinspector de la Policía (el general William Rincón), habló con el podcast Crimen y Castigo de W Radio.

El crimen ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, en medio de una riña en la que Juan Felipe fue herido con arma de fuego.

Sotelo aseguró que él no fue quien disparó contra la humanidad de Rincón y que sabe quién fue la persona que portaba un arma el día de los hechos.

¿Qué ha pasado con la investigación contra Andrés Sotelo?

La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación contra Andrés Camilo Sotelo Torres, la única persona judicializada por el crimen de Juan Felipe Rincón, ocurrido en la mañana del domingo 24 de noviembre en el barrio Quiroga, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

La delegada de la Fiscalía le pidió al juez Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que precluya la investigación por el homicidio del joven de 21 años que se adelanta contra Sotelo Torres, porque, según indicó, no hay evidencias que demuestren su posible responsabilidad en el crimen.

“No se cuenta con elementos sólidos para continuar con la imputación de la conducta al señor Sotelo Torres, y no tiene la Fiscalía cómo desvirtuar su presunción de inocencia. Por eso es que hoy solicita la preclusión en favor del señor Sotelo, en razón a que, como se evidenció tanto en los videos como en los fotogramas, y al hacer la correlación con los otros elementos materiales probatorios, balísticos, el informe de topografía y la misma inspección a cadáver, fue otra persona quien disparó y quien impactó a la hoy víctima, y no el señor Sotelo”, aseguró la fiscal delegada.

El abogado Juan Felipe Criollo Figueroa, representante de la familia de Juan Felipe Rincón, cuestionó fuertemente la actuación de la Fiscalía y aseguró que el ente investigador “abandonó” el caso.

Criollo sostuvo que la Fiscalía no agotó todas las líneas de investigación y que actuó con afán al solicitar el archivo del proceso. “Su señoría, estoy convencido y le demostraré en esta intervención que la Fiscalía estuvo, está y seguirá estando en la posibilidad de desvirtuar dicha presunción de inocencia”, señaló.

