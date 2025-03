“Mi hijo no era pedófilo, fue un joven común”: general (r) William Rincón sobre Juan Felipe Rincón

En los micrófonos de W Radio, este lunes, 17 de marzo, habló el general retirado William Rincón, padre de Juan Felipe Rincón, joven de 21 años que fue asesinado el domingo, 24 de noviembre, de 2024, en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

El generar retirado inició explicando sobre el caso de su hijo que “aún no se ha esclarecido de dónde viene el disparo, el proyectil. Hay 7 vainillas, aparentemente que son del arma del escolta, y hay otra vaina más de otra arma”.

Sin embargo, dijo que “el fiscal URI, Hernando Roso, dio que de las 7 vainillas alguna fue la que le dio la muerte a mi hijo. Solo pido que investiguen eso. ¿Fue el arma del escolta o fue la del grupo delincuencial?”.

“Primero que todo quiero manifestar que a mi hijo lo perdí en dos sentidos: en vida, y posteriormente no quedaron tranquilos, porque como no pudieron cumplir su plan (grupo delincuencial, según Rincón), pues entre este gran esquema de organización criminal lo dieron como si fuera un pedófilo, cosa que no es así ”, dijo.

En esa línea, el general (r) Rincón dijo: “ No es así, mi hijo no ha tenido ni un rasgo, o una situación especial en este sentido (pedofilia) ”.

¿Quién era Juan Felipe Rincón? Según su padre

“Para que lo conozcan, era un joven de 21 años, común, como cualquier otro”, introdujo.

Explicó, posteriormente, toda la etapa estudiantil de su hijo y cuando cumplió 18 años “viajó a Washington conmigo (...) y allá trabajó de mesero unos meses. Lo puse a trabajar lavando platos y en un restaurante, tuvo ahorros y fortaleció idiomas como inglés y francés”.

“Este semestre tenía previsto irse para Alemania para continuar sus estudios en economía. Era un joven que tenía sus proyectos y sus aspiraciones, que eran tener restaurantes. Uno de estos era el proyecto de uno que había montado en Codazzi (municipio de Colombia), de ahí tenía su economía y también de la parte de influencer, que me enteré después que les pagaban por hacer este tipo de actividades”, añadió.

Por otro lado, el general (r) se refirió a lo que se dice de Juan Felipe sobre que era solitario: es “un invento”, dijo, pues según él, su hijo “no era solitario. La relación con mi hijo era fabulosa, así como lo era la relación con su mamá y toda su familia”.

“Él era un caballero, totalmente detallista. El día que lo mataron, que lo asesinaron tan vilmente, él se estaba bajando de la camioneta y le estaba dando la mano a la persona que lo entregó para la muerte“, concluyó.

Se debe recordar que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que el joven de 21 años falleció de manera violenta y que murió tras ser impactado por un proyectil de arma de fuego.

