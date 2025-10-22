Sé que sembraron pruebas con la DEA para tratar de mostrar vínculo de la mafia con mi campaña: Petro

El presidente Gustavo Petro reveló que las Naciones Unidas reconocieron públicamente un error en su informe de 2024 sobre el potencial de producción de cocaína en Colombia, en el cual se habrían sobrestimado las cifras de productividad de los cultivos de hoja de coca.

Según Petro, “algún investigador descuidado con la ciencia o funcionarios colombianos queriendo ganar dinero” extendieron el indicador de productividad de las zonas de enclave —donde el rendimiento es muy alto— a todos los cultivos del país, incluyendo los abandonados. “Publicaron un dato que sobrestimó el potencial de producción de cocaína y subvaloró la capacidad real de incautación que ha tenido Colombia, la mayor en la historia mundial”, afirmó el mandatario.

El presidente señaló que ese “dato falso” fue el mismo sobre el cual se basó el expresidente estadounidense Donald Trump para acusarlo de ser un “líder del narcotráfico” y justificar ataques con misiles a embarcaciones caribeñas. Añadió que, ante la inminente corrección del informe por parte de la ONU, “el senador Bernie Moreno ya se inventa otra tesis: que mi campaña fue financiada por el narcotráfico”.

Petro vinculó a Moreno con lo que denominó una “campaña” impulsada por el uribismo y antiguos aliados del expresidente Andrés Pastrana. “Sabemos por qué está en esta campaña contra mi Gobierno: la marca inicial de constructores que voltean el uso de la tierra de la Sabana, ligados con los ministros de Pastrana en el lavado de dólares de los narcos que fundaron el paramilitarismo en Colombia”, aseguró.

“Nosotros cambiamos la erradicación forzosa por la sustitución voluntaria, porque es más eficaz. El uribismo y Trump no son quienes van a sacar a Colombia del narcotráfico, sino quienes la hunden en él y la violencia”, concluyó Petro, advirtiendo que sus opositores “han sembrado pruebas con la DEA” para intentar vincular su campaña con la mafia.